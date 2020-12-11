Son dakika: Pazarcılar soğuk havadan ateş yakarak korunuyor
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Son dakika: Pazarcılar soğuk havadan ateş yakarak korunuyor

11.12.2020 10:14 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:18
Son dakika: Pazarcılar soğuk havadan ateş yakarak korunuyor

Son dakika haberleri... Aydın'da soğuk ve yağışlı havadan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanlarına koydukları tenekelerde ateş yakarak ısınıyor.

Aydın'da soğuk ve yağışlı havadan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanlarına koydukları tenekelerde ateş yakarak ısınıyor.

Aydın'da son bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açan pazar esnafından bazıları tezgahlarının yanlarına koydukları tenekelerde, bazıları da pazarın uygun yerlerinde yerde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Korona virüs nedeniyle kalabalığa kalmadan günün ilk ışıkları ile birlikte pazara gelen müşterilerin de yararlandığı ateş tenekeleri vatandaşları soğuktan koruyor.

Aydınlı pazarcılar, "Zor şartlar altında görev yapıyoruz. Son günlerde soğuklar da iyiden iyiye kendini hissettirdi. Zaman zaman da yağmur yağdığı için de ıslanıyoruz. Soğuk günlerde bu ateşi yakıp ısınmazsak hasta oluruz. Çok erken saatlerde gelip tezgahlarımızı açıyoruz, geç saatlerde de tezgahlarımızı toplayıp gidiyoruz. Ortalama 12 saat sokaktayız. Bizler de yanımızda getirdiğimiz odun parçaları zaman zaman kömürler ile ısınmaya çalışıyoruz. Üşüyen müşterilerimiz de zaman zaman ateş başına geçerek ısınıyor" ifadelerini kullandılar. - AYDIN

Son dakika: Pazarcılar soğuk havadan ateş yakarak korunuyor
Son dakika: Pazarcılar soğuk havadan ateş yakarak korunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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