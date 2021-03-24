DENİZLİ Pazar yerindeki tezgahtan tereyağı hırsızlığı kamerada

Pazar yerindeki tezgahtan tereyağı hırsızlığı kameradaDENİZLİ'nin Merkezfendi ilçesindeki bir pazar yerinde, bir esnafın tezgahındaki 1'er kilogramlık tereyağının 2 ayrı kadın tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pazar yerindeki tezgahtan tereyağı hırsızlığı kamerada

DENİZLİ'nin Merkezfendi ilçesindeki bir pazar yerinde, bir esnafın tezgahındaki 1'er kilogramlık tereyağının 2 ayrı kadın tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Topraklık Mahallesi 634 Sokak'ta bulunan açık pazar yerinde meydana geldi. Semt pazarında yağ ve peynir satan Hüseyin Avcı, tezgahına koyduğu 1'er kilogramlık 2 paket tereyağının olmadığını fark etti. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Avcı, 2 kadının 2 kilo tereyağını çaldığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, başka bir esnafın da 5 kilogramlık sütünün çalındığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi 2 kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı