Son dakika! Payas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Payas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika! Payas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Adreslerde 41,4 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Hisarcık, Hatay, Payas, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title