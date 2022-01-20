Son dakika! Payas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin evlerinde arama yaptı.
Adreslerde 41,4 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri