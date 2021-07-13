Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de Kuzey Çevre Yolu üzerinde yol kenarındaki patoz makinesinden çıkan tozların sebep olduğu 6 araçlı zincirleme kazada 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.

Düzce'de Kuzey Çevre Yolu üzerinde yol kenarındaki patoz makinesinden çıkan tozların sebep olduğu 6 araçlı zincirleme kazada 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan patoz sürücüsü ile bahçe sahibi gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Sallar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak istikametine seyir halinde olan 81 AAV 386 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen 67 SK 852 plakalı motosiklet yol üzerinde oluşan yoğun toz sebebiyle çarpıştı. Aynı yönde ilerleyen ve otomobille motosikletin kaza yaptığını son anda gören 81 DT 875, 81 T 0517 ve 81 ABR 888 plakalı otomobiller de birbirlerine çarptı. Kazada araçlarda bulunan 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere götürülürken, kazanın etkisiyle şoka giren çocuklar sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya sebep olan yoğun tozun yol kenarında çalışan ve buğday hasadı yapan patoz makinesinden dağılan tozların sebep olduğunun ileri sürülmesi üzerine patoz sürücüsü ve bahçe sahibin gözaltına alarak polis merkezine götürüldü.

"DUMAN BAHÇEDEN GELİYORDU"

12 kişinin yaralandığı kazayı gören bir vatandaş, "Normal hızda geliyorduk. Burada bir duman vardı. Dumanı görünce yavaşladık ancak aniden karşımıza bir araç çıktı. Zaten motosiklet ile diğer araç kaza yapmıştı. Sonra bütün araçlar birbirine vurdu. Duman bahçeden doğru geliyordu. Büyük ihtimal patoz dumanıydı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Enes Bektaş - Selçuk Akyol/İHA)

Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta dehşet anları, 'Beni hatırladın mı deyip' böyle saldırdı
Zonguldak'ta dehşet anları, "Beni hatırladın mı deyip" böyle saldırdı
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Şenol Güneş Şaban Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Patoz makinesinden çıkan tozlar zincirleme kazaya sebep oldu: 12 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 22:23:36. #1.14#

title