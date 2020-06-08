Son dakika! Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Bir son dakika haberine göre BURSA'da, halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk yapan patenli 3 genç, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı.
08.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:32
BURSA'da, halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk yapan patenli 3 genç, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı.
- Gemlikbursa
Gemlik'e bağlı Küçük Kumla Yolu'nda, patenli 3 genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 3 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen gençler, sürücülerin çaldıkları kornalara kulak asmadı. Hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye atan gençlerin yolculuğu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- Gemlikbursa
Kaynak: DHA