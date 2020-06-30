Son dakika! Patara'daki tarihi mecliste online konser düzenlenecek Son dakika kültür sanat haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nin tarihi meclis binasında, "2020 Patara Yılı" tanıtım çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla online konser gerçekleştirilecek.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nin tarihi meclis binasında, "2020 Patara Yılı" tanıtım çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla online konser gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin kültürel ve tarihi değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla 2020 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Patara Yılı" ilan edildiği hatırlatıldı.

Patara'nın ve Antalya'nın antik kentlerinin tanıtımına destek vermek amacıyla "Tarih Sanatla Buluşuyor" adlı özel bir etkinlik planlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık iş birliğinde 1 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da Patara Antik Kenti'nde online konser düzenlenecek. Patara'da dünyanın ilk demokratik meclis binasında izleyicisiz gerçekleşecek özel programda, opera sanatçısı Mehmet Yenigün ve ekibi, yerel sanatçılar Emre Dayıoğlu ve Burhan Tuzer sahneye çıkacak."

Etkinliğin, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve yerel bir televizyondan canlı yayınlanacağı da bildirildi.

Kaynak: AA