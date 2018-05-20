Son Dakika! Partilerin Oy Pusulasındaki Yerleri Belli Oldu
Son dakika! 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekildi.
24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekildi.
SIRALAMA BELLİ OLDU
Kura sonucunda pusulanın 1. sırasında Cumhur İttifakı yer alırken, Millet İttifakı ise 6. sırada yer aldı.
CUMHUR İTTİFAKI - 1
HÜDA-PAR - 2
VATAN PARTİSİ - 3
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 4
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ - 5
MİLLET İTTİFAKI - 6
İTTİFAKLARIN KURA ÇEKİMİ
CUMHUR İTTİFAKI:
AK Parti - 1
MHP - 2
MİLLET İTTİFAKI
CHP - 1
Saadet Partisi - 2
İYİ PARTİ - 3