Son dakika! Parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika! Parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika! Parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Sivas'ta demir parmaklıklara sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı.

Sivas'ta demir parmaklıklara sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Mısmılırmak Mahallesinde meydana geldi. Yavru bir Kangal köpeği siteyi çevreleyen demir parmaklıklardan çıkmak isterken parmaklıkların arasında sıkıştı. Köpeğin sıkıştığı yerden kurtulamadığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri köpeği sıkıştığı yerden çıkartmayı başardı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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