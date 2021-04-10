Son dakika: PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI
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Son dakika: PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre AMASYA'da yabancı uyruklu bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı

AMASYA'da yabancı uyruklu bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kentte yaşayan Suriye uyruklu ismi açıklanmayan bir kadın elinin şişmesi sonucu sağ el parmağına taktığı yüzük sıkıştı. Amasya Şerafettin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giden kadının parmağındaki yüzük çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri kadının parmağındaki yüzüğü çıkardı.

Son dakika: PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI
Son dakika: PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI
Son dakika: PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI
Son dakika: PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI
Son dakika: PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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