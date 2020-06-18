Son dakika! Parkta oynarken bayılan küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Parkta oynarken bayılan küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Parkta oynarken bayılan küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Elazığ'da 4 yaşındaki Yüsra parkta oynarken bayıldı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

18.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:32

Parkta oynarken bayılan küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 yaşındaki Yüsra parkta oynarken bayıldı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Selimiye Cami yanında bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin yanında bulunan parkta oyun oynayan 4 yaşındaki Yüsra Aslan baygınlık geçirdi.Yanında bulunan ailesi hemen küçük Yüsra'yı, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde otopsi yapılan ve ölüm nedeni henüz belirlenemeyen küçük Yüsra'nın, cenazesi defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

Son dakika! Parkta oynarken bayılan küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursa'da üniversiteli kıza deodorant şişesiyle tecavüz davasında sanığın ifadesi ortaya çıktı Haber
Bursa'da üniversiteli kıza deodorant şişesiyle tecavüz davasında sanığın ifadesi ortaya çıktı
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Haber
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Öldürülen Afgan uyruklu çoban, kimsesizler mezarlığına defnedildi
Öldürülen Afgan uyruklu çoban, kimsesizler mezarlığına defnedildi
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir
Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent...
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Mustafa Ceceli Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Ateş Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika! Parkta oynarken bayılan küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 14:44:38. #1.14#
title