Son Dakika | Park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
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Son Dakika | Park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu

Son dakika haberleri: Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu.

05.09.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:47

Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde park halindeki 01 TH 393 plakalı otomobilin sürücüsünün hareketsiz durduğunu görenler, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kapıları kilitli otomobilin camını kırarak yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerası kayıtlarından otomobilin dün 21.00 sıralarında olay yerine park ettiğini ve sürücüsünün araçtan ayrılmadığını tespit etti.

Kimliği öğrenilemeyen kişinin cesedi, ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Son Dakika | Park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu

Kaynak: AA

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