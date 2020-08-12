Son Dakika: Park halindeki otomobilde yangın çıktı Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da, park halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

ŞANLIURFA'da, park halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alev alan otomobil ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yenice mahallesinde Abdullah Bal'a ait park halindeki otomobilin, bir anda motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, otomobilin tamamını sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü.Otomobilin kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: DHA