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Son dakika! Park halindeki otomobilde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Park halindeki otomobilde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı

Son dakika haberleri... Erzincan'da park halindeki otomobilde elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale etti.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da park halindeki otomobilde elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale etti.

Erzincan Menderes Mahallesinde park halindeki bir otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Erzincan Menderes Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Camisi yanında park halinde duran otomobilin elektrik kontağından yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sebebiyle otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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