Park halindeki minibüs yandı
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Park halindeki minibüs yandı

23.02.2021 13:00 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:12
Park halindeki minibüs yandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki kapalı kasa minibüsün motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 15 dakikada söndürüldü.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki kapalı kasa minibüsün motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 15 dakikada söndürüldü. Minibüste maddi hasar meydana geldi.

Beşeylül Mahallesi Mezar Caddesi'nde park halinde olan 45 ZZ 761 plakalı kapalı kasa minibüsten alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 15 dakikada söndürdü. Minibüste maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Minibüsün sahibi Ramazan Kesen, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Minibüsü park edip, pazara gittim. Neyse ki itfaiye ekipleri, çevreye zarar vermeden alevleri söndürdü" dedi.

Park halindeki minibüs yandı
Park halindeki minibüs yandı
Park halindeki minibüs yandı
Park halindeki minibüs yandı
Park halindeki minibüs yandı
Park halindeki minibüs yandı
Park halindeki minibüs yandı
Park halindeki minibüs yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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