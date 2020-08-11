Son dakika... Park halindeki araç alevlere teslim oldu Son dakika 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde park halinde ki aracın motor kısmından yangın çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde park halinde ki aracın motor kısmından yangın çıktı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. İlçenin eski sanayi sitesinde park halinde duran Hasan M.'ye ait 67 TS 154 plakalı araçtan alevler yükseldi. Ateşi gören vatandaş Çaycuma itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirtildi. - ZONGULDAK Kaynak: İHA