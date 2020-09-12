Paris'teki Sarı Yelekliler protestosunda gözaltı sayısı 256'ya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Paris'teki Sarı Yelekliler protestosunda gözaltı sayısı 256'ya çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı yeleklilerin düzenlediği protestolarda gözaltına alınanların sayısı 256'ya yükseldi.

Paris'teki Sarı Yelekliler protestosunda gözaltı sayısı 256'ya çıktı
12.09.2020 23:55 | Son Güncelleme: 13.09.2020 00:01

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı yeleklilerin düzenlediği protestolarda gözaltına alınanların sayısı 256'ya yükseldi.

Fransa'da korona virüs kısıtlamaları nedeniyle gösterilere ara veren Sarı yelekliler, bugün yeniden sokaklara inmişti. Sarı Yelekliler ve polis arasında çatışmalar çıkmış, araçlar, motosikletler ve çöp bidonları ateşe verilmişti. Polis, ise göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, 154 kişi gözaltına alınmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınanların sayısının 256'ya yükseldiği ve 90 kişiye yerinde para cezası kesildiği aktarıldı. 134 kişinin ise sorgulanmak üzere polis merkezinde tutulduğunu ifade eden polis, göstericilerin üzerinden çok sayıda delici ve kesici alet çıktığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Erol Evgin Fatih Artman Demet Akalın
Spor Jose Sosa Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Polatlı
Şu an buradasınız: Paris'teki Sarı Yelekliler protestosunda gözaltı sayısı 256'ya çıktı - Paris
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 00:00:41. #1.14#
title