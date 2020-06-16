Son Dakika | Paris'te sağlık çalışanlarının protestosunda polisten biber gazıyla müdahale Son dakika güncel haberi... Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları, sendikaların organize ettiği protestolarda aldıkları düşük ücreti protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları, sendikaların organize ettiği protestolarda aldıkları düşük ücreti protesto etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin biber gazıyla müdahale ettiği görüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları düşük maaş aldıkları, koronavirüs (Covid-19) salgını süresince hastanelerde yetersiz ekipman olmasını ve çalışan yetersizliği gerekçesiyle protesto gösterisi düzenliyor. Kentte sendikalar tarafından izinsiz organize edilen protestolarda polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eylemcilerin kırmızı bir otomobili yan döndürdükleri ve polisin önüne barikat kurdukları görüldü.

Kaynak: DHA