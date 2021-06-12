Son dakika... Paris'te binlerce gencin katıldığı partiyi polis göz yaşartıcı gazla dağıttı
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Son dakika... Paris'te binlerce gencin katıldığı partiyi polis göz yaşartıcı gazla dağıttı

Son dakika... Paris'te binlerce gencin katıldığı partiyi polis göz yaşartıcı gazla dağıttı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, sosyal medya üzerinden örgütlenerek parti yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, sosyal medya üzerinden örgütlenerek parti yaptı. Polis, sokağa çıkma yasağının başladığı 23.00'ten itibaren göz yaşartıcı gaz kullanarak parti yapan gençleri dağıttı.

Sosyal medyada, 2012'de çekilen bir filme ithafla ProjetX etiketi üzerinden örgütlenen çoğunluğu genç binlerce kişi, Paris'in 7. bölgesindeki Invalides meydanında toplandı.

Polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen maske takmayan gençlere, sokağa çıkma yasağının başladığı 23.00'ten itibaren göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Gençler, polise ellerindeki cisimleri atarak karşılık verdi.

Kısa süre içerinde meydanı boşaltan polislerin, görüntü almalarını engellemek için basın mensuplarına fener tutması dikkati çekti.

Fransa'da Danıştay, İçişleri Bakanlığınca eylül ayında yayımlanan ve ülke genelindeki protestolarda kolluk kuvvetlerinin yetkilerini düzenleyen genelgenin basın mensuplarını kısıtlayan 3 maddesini iptal etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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