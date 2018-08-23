Fransa'nın Başkenti Paris'te Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Fransa'nın Başkenti Paris'te Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in batısında bıçaklı saldırı yaşandı. Reuters saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

POLİS, VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ciddi bir şekilde yaralandığı belirtildi. Saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Saldırganın saldırının ardından bir eve sığındığı ve burada polise tarafından vurulduğu bildirildi.

SALDIRGAN "ALLAH-U EKBER" DİYE BAĞIRDI İDDİASI

Görgü tanıkları saldırganın Allah-u Ekber diye bağırdığını belirtti ancak polisten bu yönde bir doğrulama geldi.

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