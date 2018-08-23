Fransa'nın Başkenti Paris'te Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği belirtildi.
Fransa'nın başkenti Paris'in batısında bıçaklı saldırı yaşandı. Reuters saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.
POLİS, VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ciddi bir şekilde yaralandığı belirtildi. Saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Saldırganın saldırının ardından bir eve sığındığı ve burada polise tarafından vurulduğu bildirildi.
SALDIRGAN "ALLAH-U EKBER" DİYE BAĞIRDI İDDİASI
Görgü tanıkları saldırganın Allah-u Ekber diye bağırdığını belirtti ancak polisten bu yönde bir doğrulama geldi.