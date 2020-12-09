Son Dakika: Paris Saint-Germain - Başakşehir maçında neler oldu? Paris Saint-Germain - Başakşehir maçı devam edecek mi?

Bugün saat 23.00'da başlayan maç durduruldu. Paris Saint-Germain - Başakşehir maçında neler oldu? Paris Saint-Germain - Başakşehir maçı devam edecek mi?

Merakla beklenen Paris Saint-Germain - Başakşehirmaçında neler oldu? Paris Saint-Germain - Başakşehirmaçı devam edecek mi?

PARIS SAINT - GERMAN - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NELER OLDU?

hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

PARIS SAINT - GERMAN - BAŞAKŞEHİR MAÇI DEVAM EDECEK Mİ?

UEFA: Saat 00:00'da PSG - Başakşehir maçının kaldığı yerden başlamasını önerdi. Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen 4. hakem de VAR Odası'na gönderildi. Büyük tepkilere sebep olan maçın devam edilip edilmeyeceği konusunda açıklama yapılmadı.