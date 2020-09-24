Son dakika haber | Paraşütle saz çalıp Neşet Ertaş'ı andı
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Son dakika haber | Paraşütle saz çalıp Neşet Ertaş'ı andı

24.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:12

Gelen son dakika haberine göre Paraşütle saz çalıp Neşet Ertaş'ı andı Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde polis memuru, gittiği Muğla'da paraşütle gökyüzünde saz çalarak, Neşet Ertaş'ı andı.

Paraşütle saz çalıp Neşet Ertaş'ı andı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde polis memuru, gittiği Muğla'da paraşütle gökyüzünde saz çalarak, Neşet Ertaş'ı andı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde yaşayan Yunus Koşar isimli polis memuru, Muğla'nın Fethiye İlçesinde Yamaç Paraşütü Pilotu Sergin İngilok kontrolünde paraşüte binerek gökyüzünde saz çaldı. Neşet Ertaş hayranı Yunus Koşar, yüzlerce metre gökyüzünde çaldığı sazın eşliğinde Ertaş'ın şarkılarını söylemeyi de ihmal etmedi.

Ölümünün 8. yılı devriyesinde Neşet Ertaş'ı anan Koşar, aynı zamanda hobi olarak saz çalıp türkü söylüyor.

Son dakika haber | Paraşütle saz çalıp Neşet Ertaş'ı andı
Son dakika haber | Paraşütle saz çalıp Neşet Ertaş'ı andı
Son dakika haber | Paraşütle saz çalıp Neşet Ertaş'ı andı
Son dakika haber | Paraşütle saz çalıp Neşet Ertaş'ı andı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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