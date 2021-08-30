(son dakika) Paralimpik oyunlar masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
(son dakika) Paralimpik oyunlar masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya kazandı Tokyo Paralimpik oyunlarında ilk atın madalya geldi.
(son dakika) Paralimpik oyunlar masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
Tokyo Paralimpik oyunlarında ilk atın madalya geldi.
Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) final maçında Abdullah Öztürk, Güney Koreli Kim Young-Gun'u 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı