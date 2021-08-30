(son dakika) Paralimpik oyunlar masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
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(son dakika) Paralimpik oyunlar masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya kazandı

(son dakika) Paralimpik oyunlar masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

(son dakika) Paralimpik oyunlar masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya kazandı Tokyo Paralimpik oyunlarında ilk atın madalya geldi.

(son dakika) Paralimpik oyunlar masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya kazandı 

Tokyo Paralimpik oyunlarında ilk atın madalya geldi. 

Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) final maçında Abdullah Öztürk, Güney Koreli Kim Young-Gun'u 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
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(son dakika) Paralimpik oyunlar masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya kazandı - Haberler Spor
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