Son dakika... Paraguay Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni istifa etti

BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar yaşayan Paraguay'da Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Paraguay basınında çıkan habere göre, Mazzoleni, Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının zor günleri için Paraguay halkının birlik olması gerektiğini belirtti. Mazzoleni, "Halk Sağlığı Bakanlığı görevini bırakmam hususunda anlaşma sağladık, böylece zorluklarla yüzleşebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz barış ortamı sağlanabilir." ifadesini kullandı.

Paraguay Senatosunda dün düzenlenen oturumda, oy çokluğuyla Mazzoleni, yardımcısı ve sağlık gözetim direktörünün istifasını kapsayan tasarıyı onaylamış ancak Mazzoleni görevini bırakmayacağını duyurmuştu.

Son günlerde yoğun bakımda olan Kovid-19 hastaları için gerekli ilaç ve ekipman eksikliğinin yaşandığı Paraguay'da, Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşılarının ülkeye geç getirilmesi konusunda eleştirilmiş ve birçok hasta yakını ile sağlık çalışanları tarafından protesto edilmişti.

Ülkeye şu ana kadar Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 4 bin doz getirilmişti.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Paraguay'da 3 bin 256 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 164 bin 310 kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik