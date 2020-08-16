Son Dakika | Papağanı kurtarmak isterken ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
Son dakika gelişmesine göre Ereğli ilçesinde, evden kaçan papağanını yakalamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
16.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:39
Ereğli ilçesinde, evden kaçan papağanını yakalamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta, evinden kaçan sultan cinsi papağanın bir ağaca konduğunu gören Emin A. ağaca çıktı.
Papağanı ağaçta yakalayan Emin A., aşağı inemeyince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Olay yerine gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Emin A. kurtarıldı.
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Kaynak: AA