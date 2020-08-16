Son Dakika | Papağanı kurtarmak isterken ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
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Son Dakika | Papağanı kurtarmak isterken ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika gelişmesine göre Ereğli ilçesinde, evden kaçan papağanını yakalamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Son Dakika | Papağanı kurtarmak isterken ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
16.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:39

Ereğli ilçesinde, evden kaçan papağanını yakalamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta, evinden kaçan sultan cinsi papağanın bir ağaca konduğunu gören Emin A. ağaca çıktı.

Papağanı ağaçta yakalayan Emin A., aşağı inemeyince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Olay yerine gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Emin A. kurtarıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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