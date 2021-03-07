Son dakika! Papa, DEAŞ'ın 2 yıl işgal ettiği Karakuş'u ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre Irak'ı ziyaret eden Papa Francis, terör örgütü DEAŞ tarafından yaklaşık iki yıl boyunca işgal edilen Karakuş ilçesini ziyaret ederek burada ayin yaptı.

Irak'ı ziyaret eden Papa Francis, terör örgütü DEAŞ tarafından yaklaşık iki yıl boyunca işgal edilen Karakuş ilçesini ziyaret ederek burada ayin yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Irak ziyaretinin 3'üncü gününde Hristiyanların en yoğun yaşadığı Musul'un güneyindeki Karakuş ilçesine geldi. İlçedeki Hristiyanlar ve diğer etnik grupların temsilcileri tarafından coşkuyla karşılanan Papa, El Tahrir el Kubra Kilisesi önünde barış güvercinleri uçurdu.

Terör örgütü DEAŞ tarafından 2014 yılında işgal edilen ve 2 yıl boyunca işgal altında kalan Karakuş'taki kilisede düzenlenen ayinde konuşma yapan Papa, savaşın bıraktığı yıkımın izlerini üzüntüyle izlediğini söyledi. Savaşın neden olduğu yıkımı onarma çağrısı yapan Papa, "Sadece yıkımları onarmakla yetinmeyelim kırılan kalpleri de onarmaya çalışalım. Sizleri birlik ve beraberliğe davet ediyorum" dedi.

Papa, Karakuş'taki ayinden sonra Erbil kentine geçti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı