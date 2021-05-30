Son Dakika | Pansiyonda çıkan yangın korkuttu
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Son Dakika | Pansiyonda çıkan yangın korkuttu

Son Dakika | Pansiyonda çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir pansiyonda çıkan korkulu anlar yaşattı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir pansiyonda çıkan korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesine bulunan 2 katlı pansiyonda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Maddi hasar meydana gelen yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - HATAY

Son Dakika | Pansiyonda çıkan yangın korkuttu
Son Dakika | Pansiyonda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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