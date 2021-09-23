Son dakika: Pandeminin kanser ölümlerini artıracağını söyleyen onkolog, proje başlattı

İZMİR'de onkolog Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, pandemi nedeniyle hastaneye gitmeyen kanser hastalarına dikkat çekmek için 'Salgında kanser beklemez' projesini başlattı. Proje kapsamında kanser hastalarının oyuncu olarak yer aldığı kamu spotu hazırlayan Haydaroğlu, "Salgın sonrası kanser ölümlerinde patlama olacak. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre ölüm oranı meme kanserinde yüzde 9, bağırsak kanserinde yüzde 15 artacak" dedi.

İzmir'de yaşayan onkoloji uzmanı Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kanser hastalarının hastaneye gitmekten kaçınmaları nedeniyle Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'na başvurarak, 'Salgında kanser beklemez' isimli projeyi hayata geçirdi. Salgın sonrası kanser nedeniyle ölüm sayılarında patlama yaşanacağını söyleyen Haydaroğlu, kanser hastalarının oyuncu olarak yer aldığı kamu spotu hazırladı. Proje hakkında konuşan Prof. Dr. Haydaroğlu, "İngiltere'de farklı kurumlardaki akademisyenlerin yaptığı ortak bir çalışmanın verileri, salgın sonrası kanser hastalarının ölüm oranlarında patlama yaşanacağını söylüyor. Geç tanı ve tedavi nedeniyle önümüzdeki 5 yıl içinde meme kanserinde ölüm oranı yüzde 9, bağırsak kanserinde yüzde 15 oranında artacak" diye konuştu.