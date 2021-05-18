Son Dakika | Pandemi tedbirlerini hiçe sayan işletmelere polis baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Pandemi tedbirlerini hiçe sayan işletmelere polis baskını

Son Dakika | Pandemi tedbirlerini hiçe sayan işletmelere polis baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde biri üçüncü kez olmak üzere, pandemi tedbirlerini ihlal eden iki işletmeye düzenlenen baskınlarda 30 kişiye 115 bin 635 TL ceza yazıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde biri üçüncü kez olmak üzere, pandemi tedbirlerini ihlal eden iki işletmeye düzenlenen baskınlarda 30 kişiye 115 bin 635 TL ceza yazıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, korona virüse denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Cemaliye Mahallesi Abidin Efendi Sokak'taki alkollü bir mekanda müşterilerin bulunduğu ve servis yapıldığı ihbarını alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce iki kez baskın düzenlenen iş yerine üçüncü kez baskın gerçekleştirdi. Mekanda bulunan müşterilerin kimlik bilgilerini tespit eden polis, kısıtlama kurallarını ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Denetimler çerçevesinde İlçede bulunan Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak'taki bir lokantada da içeride bulunanlara alkol servisi yapıldığını belirleyen polis ekipleri, iş yerindeki müşteriler ile işletme sahibine para cezası uyguladı. Her iki iş yerindeki toplam 30 kişiye 115 bin 635 TL ceza uygulandı. - TEKİRDAĞ

Son Dakika | Pandemi tedbirlerini hiçe sayan işletmelere polis baskını
Son Dakika | Pandemi tedbirlerini hiçe sayan işletmelere polis baskını
Son Dakika | Pandemi tedbirlerini hiçe sayan işletmelere polis baskını
Son Dakika | Pandemi tedbirlerini hiçe sayan işletmelere polis baskını
Son Dakika | Pandemi tedbirlerini hiçe sayan işletmelere polis baskını
Son Dakika | Pandemi tedbirlerini hiçe sayan işletmelere polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından derdest edildi
Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından derdest edildi
Polis ceza yazmaktan bıktı, onlar yemekten bıkmadı! Bir ayda üç baskından da kaçamadılar
Polis ceza yazmaktan bıktı, onlar yemekten bıkmadı! Bir ayda üç baskından da kaçamadılar
Kızını boğarak öldüren cani anne, polise teslim oldu
Kızını boğarak öldüren cani anne, polise teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Sergey Lavrov Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Özcan Deniz Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Pandemi tedbirlerini hiçe sayan işletmelere polis baskını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 16:04:07. #1.13#

title