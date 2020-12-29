Son dakika: Pandemi savaşçılarına baklava dopingi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Pandemi savaşçılarına baklava dopingi

29.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:57
Son dakika: Pandemi savaşçılarına baklava dopingi

Son dakika haberine göre Gastronomi kenti Gaziantep'te harekete geçen bir baklava firması, sokağa çıkma kısıtlamalarında görevi başında bulunup uygulama yapan polis ekipleri ile 7/24 görevini sürdüren sağlık çalışanlarına baklava ikram etti.

Gastronomi kenti Gaziantep'te harekete geçen bir baklava firması, sokağa çıkma kısıtlamalarında görevi başında bulunup uygulama yapan polis ekipleri ile 7/24 görevini sürdüren sağlık çalışanlarına baklava ikram etti.

Gastronomi kenti Gaziantep'te harekete geçen Hamido Baklava, özellikle korona virüs salgını nedeniyle iş yoğunluğu artan emniyet güçleri ile sağlık çalışanlarını unutmadı. Baklava firması, salgın nedeniyle hafta içi her akşam saat 21.00'dan itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında kentin pek çok noktasında uygulama yapan polis ekiplerine baklava ikram etti. Uygulama yapılan noktaları tek tek ziyaret eden Hamido Baklava çalışanları, polis ve zabıta ekiplerine baklava dağıttı. Salgın sürecinde en riskli görevlerden birini yapan sağlık çalışanlarını unutmayan baklavacılar, 7/24 esasına göre şifa dağıtmaya çalışan sağlık çalışanlarına baklava ikram etti. Örnek bir çalışmaya imza atan firma, gece boyunca polis ekipleri ile sağlık çalışanlarına toplam 70 kilo baklava ikram etti.

"Canla başla çalışan polisleri ve sağlıkçıları unutmak istemedik"

Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, "Zorlu pandemi döneminden geçerken en büyük destekçimiz emniyet güçleri ve sağlık çalışanları oldu. Biz de emniyet güçleri ve sağlık çalışanlarımızı unutmamak ve bir nebze de olsa onları mutlu etmek için bir çalışma yaptık. Bu çalışma kapsamında soğuk kış günlerinde dışarıda çalışan polis ekipleri ile hastanede şifa dağıtan sağlık ekiplerinin ağızlarını tatlandırmak istedik. Bu nedenle Gaziantep'in meşhur baklavasını ikram ettik. Şu an itibariyle 10 uygulama noktasını ziyaret ederek 70 kilo civarında baklava dağıttık. Bunu ilerleyen günlerde daha da arttırmayı düşünüyoruz. Biz her zaman emniyet güçleri ve sağlık çalışanlarımızın yanındayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son dakika: Pandemi savaşçılarına baklava dopingi
Son dakika: Pandemi savaşçılarına baklava dopingi
Son dakika: Pandemi savaşçılarına baklava dopingi
Son dakika: Pandemi savaşçılarına baklava dopingi
Son dakika: Pandemi savaşçılarına baklava dopingi
Son dakika: Pandemi savaşçılarına baklava dopingi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Samet Aybaba Güven Yalçın Sergen Yalçın
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Pandemi savaşçılarına baklava dopingi | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:00:54. #1.15#
title