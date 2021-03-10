Son Dakika | Pandemi kurallarını ihlal eden 526 kişiye para cezası
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Son Dakika | Pandemi kurallarını ihlal eden 526 kişiye para cezası

10.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:24
Son Dakika | Pandemi kurallarını ihlal eden 526 kişiye para cezası

Son dakika haber... Gaziantep'te korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 526 kişiye para cezası kesilirken, tedbirleri ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 735 şahıs polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Gaziantep'te korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 526 kişiye para cezası kesilirken, tedbirleri ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 735 şahıs polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri denetleyen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirleri ihlal eden 526 kişiye idari para cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada 9 Mart'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 358, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 168 şahsa idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 735 şahsın ekipler tarafından ikaz edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bin 696 iş yerinin de denetlendiği aktarıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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