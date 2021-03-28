Palandöken'de kayakseverlerin 'kısıtlamasız hafta sonu' keyfi
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Palandöken'de kayakseverlerin 'kısıtlamasız hafta sonu' keyfi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Palandöken'de kayakseverlerin 'kısıtlamasız hafta sonu' keyfi

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında yerinde karar dönemine geçilmesinin ardından yaşanan vaka artışı nedeniyle son verilere göre kırmızı kategori seviyesinde olan Erzurum'da, kayak severler kısıtlamasız hafta sonu geçirmek için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etti.

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 KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında yerinde karar dönemine geçilmesinin ardından yaşanan vaka artışı nedeniyle son verilere göre kırmızı kategori seviyesinde olan Erzurum'da, kayak severler kısıtlamasız hafta sonu geçirmek için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etti. Kayakçıların kısmen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan ilk verilere göre, sarı kategorideki 'orta riskli iller' arasında yer alan Erzurum, tedbirlerin esnetilmesinin ardından son verilere göre kırmızı kategori seviyesine geldi. Günbegün vaka artışının yaşandığı ve hafta sonu kısıtlamasının kaldırıldığı Erzurum'da kayak severler hafta sonunu Palandöken'in eteklerinde kayarak geçiriyor. Kayak, snowboard ve kızaklarla yakınları ve aileleriyle kayarak hafta sonunun tadını çıkaran kayak severlerin kısmen de olsa tedbirlere uyduğu ve maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarını esnetmediği görüldü.

Erzurum'da hafta sonu kısıtlamasının kaldırıldığı ilk günden itibaren pandemi kurallarına göre hizmet verdiklerinin altını çizen Otel Genel Müdürü Nuh Seçer, "Pist yoğunluğuna müsaade etmiyoruz. Bir metrenin üzerinde karın bulunduğu Palandöken'de sezon nisan sonuna kadar devam edecek gibi" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle dışarı fazla çıkamadıklarını söyleyen Nurevşan Alpagut, "Geçen gün yoğun bir şekilde yağan kar pistleri harika yapmış. Biz de bu fırsatı değerlendirmek istedik. Her şey çok güzel, mükemmel. Kesinlikle gelinmesi gerekiyor. Erken saatlerde yoğunluk olmuyor ama ilerleyen saatlerde olabilir" dedi.

Yasakların kalkması ile hafta sonlarını Palandöken'de geçirdiklerini belirten Polen Bozkurt ise "Kayağa geldik. Çok güzel bir pazar geçiriyoruz. Kayak yapmayı biliyordum. Şimdi de snowboard yapmayı öğreniyorum. Pandemi döneminde Palandöken harika. Sosyal mesafeye herkes uymaya çalışıyor" dedi

Palandöken'de kayakseverlerin 'kısıtlamasız hafta sonu' keyfi
Palandöken'de kayakseverlerin 'kısıtlamasız hafta sonu' keyfi
Palandöken'de kayakseverlerin 'kısıtlamasız hafta sonu' keyfi
Palandöken'de kayakseverlerin 'kısıtlamasız hafta sonu' keyfi
Palandöken'de kayakseverlerin 'kısıtlamasız hafta sonu' keyfi
Palandöken'de kayakseverlerin 'kısıtlamasız hafta sonu' keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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