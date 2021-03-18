Son dakika... Pakistan, Nijer'deki terör saldırısını kınadı
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Son dakika... Pakistan, Nijer'deki terör saldırısını kınadı

18.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:57
Son dakika... Pakistan, Nijer'deki terör saldırısını kınadı

Son dakika habere göre Pakistan, Afrika kıtasındaki Nijer'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Pakistan, Afrika kıtasındaki Nijer'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan halkının ve hükümetinin saldırıda yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dilediği ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesini umduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın terörizmin tüm biçim ve tezahürlerini açık şekilde kınadığı vurgulanarak İslamabad yönetiminin Nijer halkı ve hükümetiyle güçlü dayanışma içerisinde olduğu kaydedildi.

Motosikletli silahlı kişiler, 15 Mart'ta Mali sınırındaki Tillaberi bölgesi Banibangou mevkisinde kurulan hayvan pazarından dönenleri taşıyan otobüse saldırmış, olayda 58 sivil yaşamını yitirmişti.

Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi, sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Bölgede, 2017'den bu yana saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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