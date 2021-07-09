Son dakika: Pakistan, İran'ın Afgan hükümeti ile Taliban'ı siyasi uzlaşı sağlanması için bir araya getirmesinden memnun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Pakistan, İran'ın Afgan hükümeti ile Taliban'ı siyasi uzlaşı sağlanması için bir araya getirmesinden memnun

Son dakika: Pakistan, İran'ın Afgan hükümeti ile Taliban'ı siyasi uzlaşı sağlanması için bir araya getirmesinden memnun
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, İslamabad yönetiminin, İran'ın Afgan hükümeti ile Taliban arasında müzakere edilmiş bir siyasi uzlaşı sağlanması için tarafları bir araya getirmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, İslamabad yönetiminin, İran'ın Afgan hükümeti ile Taliban arasında müzakere edilmiş bir siyasi uzlaşı sağlanması için tarafları bir araya getirmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Çavdri, yaptığı yazılı açıklamada, Afgan barış sürecinde İran'ın rolünün önemine işaret ederek bu ülkenin tıpkı Pakistan gibi milyonlarca Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığına işaret etti.

İslamabad yönetiminin İran'ın Afgan hükümeti ile Taliban arasında müzakere edilmiş bir siyasi uzlaşı sağlanması için tarafları bir araya getirmesini memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Çavdri, Pakistan'ın Afgan tarafların kapsamlı, geniş tabanlı ve kapsayıcı siyasi uzlaşıya ulaşacağını, bu fırsatı değerlendireceklerini umduğunu kaydetti.

7 Temmuz'da Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcileri, İran'ın ev sahipliğinde görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'da bir araya gelmişti.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Moskova'daki Taliban heyeti, Afganistan'daki durumu değerlendirdi Açıklaması
Moskova'daki Taliban heyeti, Afganistan'daki durumu değerlendirdi Açıklaması
Moskova'daki Taliban heyeti: 'Kabil'deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha'daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız'
Moskova'daki Taliban heyeti: "Kabil'deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha'daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız"
Moskova'daki Taliban heyeti: 'Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik'
Moskova'daki Taliban heyeti: "Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Sezen Aksu Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Pakistan, İran'ın Afgan hükümeti ile Taliban'ı siyasi uzlaşı sağlanması için bir araya getirmesinden memnun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:57:16. #1.15#

title