Son dakika: Pakistan, İran'ın Afgan hükümeti ile Taliban'ı siyasi uzlaşı sağlanması için bir araya getirmesinden memnun

Son dakika gündem haberi... Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, İslamabad yönetiminin, İran'ın Afgan hükümeti ile Taliban arasında müzakere edilmiş bir siyasi uzlaşı sağlanması için tarafları bir araya getirmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, İslamabad yönetiminin, İran'ın Afgan hükümeti ile Taliban arasında müzakere edilmiş bir siyasi uzlaşı sağlanması için tarafları bir araya getirmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Çavdri, yaptığı yazılı açıklamada, Afgan barış sürecinde İran'ın rolünün önemine işaret ederek bu ülkenin tıpkı Pakistan gibi milyonlarca Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığına işaret etti.

İslamabad yönetiminin İran'ın Afgan hükümeti ile Taliban arasında müzakere edilmiş bir siyasi uzlaşı sağlanması için tarafları bir araya getirmesini memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Çavdri, Pakistan'ın Afgan tarafların kapsamlı, geniş tabanlı ve kapsayıcı siyasi uzlaşıya ulaşacağını, bu fırsatı değerlendireceklerini umduğunu kaydetti.

7 Temmuz'da Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcileri, İran'ın ev sahipliğinde görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'da bir araya gelmişti.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı