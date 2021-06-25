Son dakika: Pakistan, Hindistan Başbakanı Modi'nin Keşmirli siyasetçilerle görüşmesini "tiyatro" olarak nitelendirdi
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Son dakika: Pakistan, Hindistan Başbakanı Modi'nin Keşmirli siyasetçilerle görüşmesini "tiyatro" olarak nitelendirdi

Son dakika: Pakistan, Hindistan Başbakanı Modi'nin Keşmirli siyasetçilerle görüşmesini 'tiyatro' olarak nitelendirdi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin dün Yeni Delhi'de Cammu Keşmirli siyasetçilerle görüşmesiyle ilgili, "Bence bu bir tiyatroydu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin dün Yeni Delhi'de Cammu Keşmirli siyasetçilerle görüşmesiyle ilgili, "Bence bu bir tiyatroydu. En iyi tabirle hiçbir şey elde etmeyen bir halkla ilişkiler denemesi olarak adlandırılabilir." dedi.

Kureyşi, başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığı binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Modi ile Cammu Keşmirli siyasetçilerin bir araya geldiği toplantıya Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkını savunan Tüm Partiler Hürriyet Konferansının (APHC) davet edilmediğini belirtti.

Cammu Keşmirli siyasetçilerin oy birliğiyle 5 Ağustos 2019 kararlarının iptal edilmesini ve bölgenin eyalet statüsünün geri verilmesini talep ettiğini söyleyen Kureyşi, Modi'nin yasa dışı adımının onun yurt içinde ve uluslararası düzeydeki imajını kötü etkilediğini ve bu toplantı aracılığıyla bunu düzeltmeye çalıştığını ifade etti.

Toplantıyı "başarısız" ve "faydasız" olarak nitelendiren Kureyşi, "Bence bu bir tiyatroydu. En iyi tabirle hiçbir şey elde etmeyen bir halkla ilişkiler denemesi olarak adlandırılabilir." ifadelerini kullandı.

"Somut cevap verilmedi" vurgusu

Keşmirlilere somut bir cevap verilmediğini belirten Kureyşi, uygun zamanda Cammu Keşmir'in özel statüsünün geri verileceğine ilişkin söylemin muğlak bir açıklama olduğunu vurguladı.

Kureyşi, bölgesel meselelere de değinerek, Afganistan'daki durum 90'lı yıllara dönecek olursa bunun en çok Afganları yaralayacağını dile getirdi.

Pakistan'ın çatışmadan değil barıştan yana olmayı sürdüreceğini söyleyen Kureyşi, müzakere edilmiş siyasi uzlaşının herkesin çıkarına olduğunu kaydetti.

Dün, Cammu Keşmirli 14 siyasetçi, Hint yönetiminin 5 Ağustos 2019'da bölgenin özel statüsünü kaldırması ve eyaleti merkeze bağlı 2 birlik toprağına dönüştürmesinin ardından ilk kez Başbakan Modi ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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Son dakika: Pakistan, Hindistan Başbakanı Modi'nin Keşmirli siyasetçilerle görüşmesini "tiyatro" olarak nitelendirdi - Haberler
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