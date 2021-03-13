Son Dakika | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 338 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 602 bin 536'ya yükseldi. Ölenlerin sayısı 46 artışla 13 bin 476'ya, iyileşenlerin sayısı 569 bin 296'ya çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 607 artışla 1 milyon 414 bin 741'e ulaştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 100 artarak 38 bin 329'a, iyileşenlerin sayısı 6 bin 16 artışla 1 milyon 237 bin 470'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 322 bin 409'a yükseldi. 1830 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 304 bin 492'ye çıktı, aktif vakalar 16 bin 711'e düştü. Son 24 saatte 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1206 oldu. Şimdiye kadar 249 bin 909 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1320 artarak 447 bin 635'e, can kaybı sayısı 51 artışla 8 bin 586'ya yükseldi. Son bir günde 57 bin 446 kişiye virüs testi yapılırken, 1066 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 337 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı