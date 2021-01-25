Son dakika... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

25.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:52
Son dakika... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika gelişmesine göre Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1629 yeni vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 534 bin 41'e yükseldi. Son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 318'e ve iyileşenlerin sayısı 488 bin 903'e çıktı.

Dün, Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP), Rusya'dan Sputnik-V şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermişti. Pakistan'da daha önce Oxford-AstraZeneca ile Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılara da acil kullanım onayı çıkarılmıştı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 678 ile en yüksek sayıda vaka iyileşmesi görülürken iyileşenlerin sayısı 809 bin 488'e çıktı. Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 297 artarak 28 bin 132'ye, Kovid-19 vaka sayısı ise 9 bin 994 artarak 999 bin 256'ya çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 48 artarak 186 bin 849'a yükseldi. Bugün 3 bin 638 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen kişi sayısı 145 bin 84, aktif vaka sayısı ise 41 bin 76 oldu.

Son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında ölü sayısı 689'a çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 764 artarak 369 bin 197'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 74 artışla 5 bin 207'ye yükseldi. Son bir günde 20 bin 41 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 884 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1017 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Engin Altay Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Oğuzhan Koç Hande Erçel Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ali Şansalan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rus İntihar Instagram Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 17:12:51. #1.14#
title