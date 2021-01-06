Son dakika... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Son dakika... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

06.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:39
Son dakika... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haberler... Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 118 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 492 bin 594'e yükseldi.

Son 24 saatte 52 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 461 olurken iyileşenlerin sayısı 448 bin 393'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 854 ile en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Toplam vaka sayısının 788 bin 402'ye yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 187 artarak 23 bin 296'ya, iyileşenlerin sayısı 6 bin 767 artarak 652 bin 513'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 2 bin 593 artışla 125 bin 438'e, aktif vakalar ise 24 bin 347'ye yükseldi.

Bugün 1129 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşenlerin sayısı 100 bin 578 oldu.

Son 24 saatte 4 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da ölü sayısı 513'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 1 artarak 260 bin 150'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 65 artışla 3 bin 834'e yükseldi.

Ülke genelinde 784 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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