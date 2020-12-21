Son dakika: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Gelen son dakika haberlerine göre Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1680 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 458 bin 968'e yükseldi.

Son 24 saatte 62 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 392'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı da 409 bin 85'e çıktı.

Pakistan'da 36 gün sonra ilk defa günlük vakalar 2 binin altına düştü.

Öte yandan, Pakistan Senatosu'ndan milletvekili Kalsum Parvin, Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi başta olmak üzere üst düzey siyasetçiler milletvekilinin ölümü dolayısıyla taziye mesajları yayımladı.

Kovid-19'dan dolayı bu yıl iki milletvekili yaşamını yitirmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 848 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 671 bin 778'e yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 205 artışla 20 bin 85'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 73 artışla 546 bin 884'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 95 bin 327'e yükseldi.

Bugün 1084 kişi sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen kişi sayısı 78 bin 393, aktif vakalar ise 16 bin 496 oldu.

Son 24 saatte 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 438'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 1804 artarak 201 bin 760'a, ölü sayısı 48 artışla 2 bin 978'e yükseldi.

Son bir günde 16 bin 181 kişiye virüs testi yapıldı. Ülke genelinde 603 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı