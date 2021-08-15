Son dakika: Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: "Zamanı geldiğinde uluslararası mutabakat doğrultusunda Taliban hükümetini tanıyacağız"
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Son dakika: Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: "Zamanı geldiğinde uluslararası mutabakat doğrultusunda Taliban hükümetini tanıyacağız"

Son dakika: Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: 'Zamanı geldiğinde uluslararası mutabakat doğrultusunda Taliban hükümetini tanıyacağız'
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Zamanı geldiğinde uluslararası mutabakat, saha gerçekleri ve Pakistan'ın ulusal çıkarları doğrultusunda Taliban hükümetini tanıyacağız." dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Zamanı geldiğinde uluslararası mutabakat, saha gerçekleri ve Pakistan'ın ulusal çıkarları doğrultusunda Taliban hükümetini tanıyacağız." dedi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da basın açıklaması yapan Kureyşi, Afganistan'da favorilerinin olmadığını ve komşuyla iyi ilişkiler istediklerini söyledi.

Kureyşi, Afganistan'daki sorunun çözümünün askeri olmaması, tüm problemlerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Afganistan'daki durumun hızlı şekilde değiştiğini dile getiren Kureyşi, Afganistan meselesini yakında Çin, İran, Özbekistan, Türkmenistan ve Hindistan gibi komşu ülkelerle görüşeceklerini bildirdi.

Kureyşi, Pakistan'ın Afganistan'da daima kolaylaştırıcı rol oynadığını ve buna devam edeceğini belirterek, Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğinin normal şekilde çalıştığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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Son dakika: Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: "Zamanı geldiğinde uluslararası mutabakat doğrultusunda Taliban hükümetini tanıyacağız" - Haberler
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