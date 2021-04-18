Son dakika... Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, BAE programında Hindistanlı mevkidaşıyla görüşme olmadığını belirtti

Edinilen son dakika haberine göre Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) programında kendisiyle aynı anda BAE'de bulunan Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşme bulunmadığını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) programında kendisiyle aynı anda BAE'de bulunan Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşme bulunmadığını söyledi.

Kureyşi, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin BAE ile ilişkilere büyük önem verdiğine ve ziyaretinin iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik olduğuna dikkati çekti.

Kendisiyle aynı anda BAE'de bulunan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine Kureyşi, programında Hint mevkidaşıyla görüşme olmadığını belirtti.

Hem Hindistan hem de Pakistan'ın ikili ilişkilerini düşünmesi gerektiğini vurgulayan Kureyşi, İslamabad yönetiminin asla konuşmaktan kaçınmadığını ve Hindistan dahil tüm komşularıyla barış içerisinde yaşamak istediğini ifade etti.

Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasına ilişkin kararından geri adım atması halinde İslamabad'ın Yeni Delhi ile görüşmeye hazır olduğunu dile getiren Kureyşi, Pakistan'ın Keşmir meselesini görmezden gelemeyeceğini söyledi.

Pakistan ile Hindistan Dışişleri Bakanlarının aynı anda BAE'de bulunması, BAE'nin iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik arabuluculuk yaptığı iddialarının ardından gerçekleşti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da yaptığı anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel yönetim statüsünü kaldırmış ve bölgeyi merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birime ayırmıştı.

Pakistan, bu eyleme tepki olarak Yeni Delhi yönetimiyle diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürme kararı almıştı.

Her iki ülkede de birbirlerinin büyükelçisi bulunmuyor.

BAE'nin rolüne dair işaretler

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, 24-29 Kasım 2020'de BAE'ye resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Jaishankar'ın ziyaretini takip eden ay Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, 17-18 Aralık'ta BAE'ye gitmişti.

Pakistan Başbakanı İmran Han ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan 6 Şubat'ta telefonda görüşmüştü.

Hindistan, 23 Şubat'ta Sri Lanka'ya giden Başbakan Han'a hava sahasını açmıştı. Bu uygulama 2019'dan bu yana askıya alınmıştı.

Bu gelişmelerin BAE'nin iki ülke arasındaki aracılık rolüne işaret ettiği öne sürülmüştü.

Anlaşma şubatta yapılmıştı

Hindistan ve Pakistan, 25 Şubat'ta iki ülke arasında ihtilaflı Keşmir sınırındaki ateşkese, tüm mutabakat ve anlaşmalara "mutlak riayet edilmesi" konusunda anlaşmaya varmıştı.

BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el- Uteybe, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Hindistan ile Pakistan arasında arabuluculuk yaptığını ve Keşmir'de varılan ateşkes anlaşmasında rolü olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı