Son dakika... Pakistan'daki askeri yarışmada Türkiye altın madalya kazandı

Pakistan'da beşincisi düzenlenen Uluslararası Pakistan Ordusu Takım Ruhu Yarışması'nda (PATS) Türkiye, Özbekistan ve Nepal altın madalya elde etti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Celum kenti yakınında Pabbi Terörle Mücadele Merkezinde 8 Mart'ta başlayan 5. Uluslararası Pakistan Ordusu Takım Ruhu Yarışması sona erdi.

En zorlu askeri yarışmalardan biri olan PATS'ta, Türkiye, Özbekistan ve Nepal, Uluslararası Takımlarda altın madalya kazandı.

Yarışmaya katılan ülkelerden Kenya, Fas ve Sri Lanka gümüş, Ürdün ve Suudi Arabistan ise bronz madalya elde etti.

Bu yıl düzenlenen yarışmaya, Türkiye, Özbekistan, Ürdün, Suudi Arabistan, Kenya, Fas, Nepal ve Sri Lanka'dan askeri takımlar katılmıştı.

Türkiye, 2020'de düzenlenen 3. Uluslararası Pakistan Ordusu Takım Ruhu Yarışması'nda Uluslararası Takımlarda birinci olarak altın madalya kazanmıştı.