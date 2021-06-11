Son dakika: Pakistan'da yolcu otobüsü aşırı hız nedeniyle devrildi: 23 ölü
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Son dakika: Pakistan'da yolcu otobüsü aşırı hız nedeniyle devrildi: 23 ölü

Son dakika: Pakistan'da yolcu otobüsü aşırı hız nedeniyle devrildi: 23 ölü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün aşırı hız sebebiyle devrilmesi sonucu en az 23 kişi öldü, 30'un üzerinde kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün aşırı hız sebebiyle devrilmesi sonucu en az 23 kişi öldü, 30'un üzerinde kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, eyaletin Kuzdar bölgesinde bir yolcu otobüsünün keskin bir viraja aşırı hızlı girmesi nedeniyle devrildiğini belirtti.

Yetkililer, kazada en az 23 kişinin öldüğünü, 30'un üzerinde kişinin yaralandığını duyurdu.

Otobüsün kapasitesinin üstünde yolcu aldığı, aracın üstünde dahi yolcuların bulunduğu aktarıldı.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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