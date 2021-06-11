Son dakika: Pakistan'da yolcu otobüsü aşırı hız nedeniyle devrildi: 23 ölü

Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün aşırı hız sebebiyle devrilmesi sonucu en az 23 kişi öldü, 30'un üzerinde kişi yaralandı.