Son Dakika | Pakistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı
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Son Dakika | Pakistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı

Son Dakika | Pakistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre biri polis 5 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre biri polis 5 kişi yaralandı.

Belucistan Hükümet Sözcüsü Liyakat Şahvani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Ketta'da yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini söyledi.

Şahvani, bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre, biri polis 5 kişinin yaralandığını aktarırken, söz konusu saldırıyı şiddetle kınadı.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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