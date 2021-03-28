Son Dakika | Pakistan'da vurulan 4 çocuğun katillerinin bulunmasını isteyen göstericilerle polis arasında çatışma çıktı
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Son Dakika | Pakistan'da vurulan 4 çocuğun katillerinin bulunmasını isteyen göstericilerle polis arasında çatışma çıktı

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Pakistan'da vurulan 4 çocuğun katillerinin bulunmasını isteyen göstericilerle polis arasında çatışma çıktı

Son dakika haberi... Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 3 hafta önce kaybolan ve 21 Mart'ta başlarından vurulmuş halde ölü bulunan 4 çocuğun katillerinin bulunması için başkent İslamabad'a yürümek isteyenlerle polis arasında çatışma çıktı.

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 3 hafta önce kaybolan ve 21 Mart'ta başlarından vurulmuş halde ölü bulunan 4 çocuğun katillerinin bulunması için başkent İslamabad'a yürümek isteyenlerle polis arasında çatışma çıktı.

Eyaletin Bannu bölgesinde, 21 Mart'tan bu yana katillerin bulunması için oturma eylemi düzenleyen, hayatını kaybeden çocukların aileleri ve yerel halk, bugün başkent İslamabad'a yürümek istedi.

Katiller bulunana kadar çocuklarını defnetmeyeceklerini açıklayan aileler ile yaklaşık 10 bin kişinin başkente yürümesi polis tarafından engellendi.

Protestocular ise "adalet istiyoruz" şeklinde sloganlar atarak polis barikatını aşmak istedi.

Emniyet güçleri grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, göstericiler polisin göz yaşartıcı gaz kullanmasına taş ve sopalarla karşılık verdi.

Milletvekiline engel

Göstericilere destek vermek amacıyla bölgeye gitmekte olan sivil toplum örgütü Peştun Koruma Hareketi (PTM) mensubu ve bağımsız milletvekili Muhsin Davar'a polis engel oldu.

Öte yandan, Hayber Pahtunhva Başbakanı Mahmud Han ve beraberindeki bazı eyalet bakanları da göstericilerle buluşmak üzere Bannu'ya gitti.

Hayber Pahtunhva eyaletinde, 21 Mart'ta yaşları 13 ile 17 arasında değişen 4 çocuk, başlarından vurulmuş halde bir arazide ölü bulunmuştu.

Çocukların aileleri, söz konusu tarihten bu yana katillerin bulunması için emniyet binası önünde oturma eylemi düzenliyordu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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