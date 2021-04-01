- Pakistan'da türbelerin kapatılması nedeni ile halk polisle çatıştı: 5 yaralı
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- Pakistan'da türbelerin kapatılması nedeni ile halk polisle çatıştı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Haberler | 3. Sayfa

- Pakistan'da türbelerin kapatılması nedeni ile halk polisle çatıştı: 5 yaralı Pakistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ziyarete kapatılan türbe nedeni ile halk polisle çatıştı.

- Pakistan'da türbelerin kapatılması nedeni ile halk polisle çatıştı: 5 yaralı

KARAÇİ - Pakistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ziyarete kapatılan türbe nedeni ile halk polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 5 polis yaralandı.

Pakistan'ın Sind eyaletindeki türbelerde korona virüs salgını nedeni ile ayin kutlamalarına izin verilmiyor. Punjab eyaletinden yıllık ayinlere katılmak için Sind eyaletine gelen vatandaşlar yasaklar nedeni ile polisle çatıştı. Yasaklara sinirlenen halk, Sehwan'ın Lal Shahbaz türbesinin kapısını kırarken, bazı araçları ateşe verdi. Çıkan olaylarda 5 polis yaralandı.

Ülkede salgında üçüncü dalga yaşanırken, Sindh eyaleti dün eyaletteki tüm türbeleri 10 gün süreyle kapatılacağını duyurmuştu.

Pakistan'da toplam vaka sayısı 672 bin 931'e, toplam can kaybı ise 14 bin 530'a ulaştı.

- Pakistan'da türbelerin kapatılması nedeni ile halk polisle çatıştı: 5 yaralı
- Pakistan'da türbelerin kapatılması nedeni ile halk polisle çatıştı: 5 yaralı
- Pakistan'da türbelerin kapatılması nedeni ile halk polisle çatıştı: 5 yaralı
- Pakistan'da türbelerin kapatılması nedeni ile halk polisle çatıştı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR

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