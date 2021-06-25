Son dakika! Pakistan'da teröristlerle çatışmada 5 asker hayatını kaybetti
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Son dakika! Pakistan'da teröristlerle çatışmada 5 asker hayatını kaybetti

Son dakika! Pakistan'da teröristlerle çatışmada 5 asker hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan'ın Sibi bölgesinde teröristlerin devriyedeki güvenlik kuvvetlerine saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 5 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgiye yer verilmeyen açıklamada, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "düşman istihbarat ajanslarının desteklediği unsurların korkakça eylemlerinin Belucistan'ın barış ve refahını sabote edemeyeceğine" dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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