Son dakika: Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü - Haberler
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Son dakika: Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika: Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü

Son dakika haberler... Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını yitirdi, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını yitirdi, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Yerel basındaki haberler e göre, Belucistan'ın Keç bölgesinde askeri konvoya teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Kalat bölgesinde ise teröristler, devriyedeki polis aracına el bombasıyla saldırdı. Saldırıda 2 polis ve 2 sivil yaralandı.

Öte yandan Pakistan ordusunun Kuzey Veziristan'da düzenlediği operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yakalandı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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