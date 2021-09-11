Son dakika: Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını yitirdi, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını yitirdi, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Yerel basındaki haberler e göre, Belucistan'ın Keç bölgesinde askeri konvoya teröristler tarafından saldırı düzenlendi.
Çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.
Kalat bölgesinde ise teröristler, devriyedeki polis aracına el bombasıyla saldırdı. Saldırıda 2 polis ve 2 sivil yaralandı.
Öte yandan Pakistan ordusunun Kuzey Veziristan'da düzenlediği operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yakalandı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri