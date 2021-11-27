Son dakika... Pakistan'da teröristlerin saldırısında 2 asker öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerin güvenlik noktasına saldırısında 2 asker hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerin güvenlik noktasına saldırısında 2 asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'ın Datta Kel bölgesinde teröristler güvenlik noktasına ateş açtı.
Çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi.
Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.
Bölgede terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) sivil ve askerlere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.
Pakistan ile TTP arasında 8 Kasım'da tam ateşkes konusunda anlaşmaya varılmıştı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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