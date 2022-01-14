Son dakika... Pakistan'da teröristlerin güvenlik noktasına saldırısında bir asker öldü - Haberler
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Son dakika... Pakistan'da teröristlerin güvenlik noktasına saldırısında bir asker öldü

Son dakika... Pakistan'da teröristlerin güvenlik noktasına saldırısında bir asker öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerin güvenlik noktasına düzenlediği saldırıda bir asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerin güvenlik noktasına düzenlediği saldırıda bir asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Bannu bölgesinde teröristler güvenlik noktasına ateş açtı.

Teröristlerin saldırısında bir asker yaşamını yitirdi.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.???????

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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