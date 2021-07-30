Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Pakistan'da polis aracına düzenlenen el bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı.

Pakistan'da polis aracına düzenlenen el bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde henüz kimliği tespit edilemeyen saldırganlar, park halindeki polis aracını hedef aldı. El bombasıyla düzenlenen saldırıda sürücü koltuğundaki polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları Peşaver kentindeki Hayatabad Tıp Kompleksi'ne kaldırdı. Patlamanın ardından saldırganların kaçtığını açıklayan polis, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı